Cinque partite, cinque vittorie. Un Setterosa in formato super quello che supera al meglio la fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Spalato. Oggi c'era l'ultimo ostacolo in terra croata per la Nazionale italiana e le azzurre non hanno tradito le aspettative: netto 19-6 alla Francia e successo nel Gruppo B.

Primo posto importantissimo in vista della fase ad eliminazione diretta: nei quarti di finale, infatti, la squadra tricolore se la vedrà con la quarta del raggruppamento A, la Croazia. Avversario tutt’altro che ostico e strada spianata verso le semifinali.

Non dovevano esserci difficoltà e non ci sono state. Sin dal primo quarto le azzurre di Carlo Silipo hanno messo le cose in chiaro: Palmieri, Viacava, Marletta, Picozzi e Avegno timbrano un 5-0 che vale praticamente già la vittoria. Secondo periodo, altre cinque reti per le italiane: segnano due volte Cocchiere, Viacava, Tabani e Bettini ed il parziale è di 10-3 a metà gara. Nella ripresa cambia poco: il Setterosa domina, la Francia insegue. 4-0 nel terzo periodo con i gol di Giustini (2), Viacava e Picozzi, ad allargare sempre più il margine. Il quarto conclusivo è pura gestione: Palmieri, Avegno, Giustini, Bettini e Cocchiere arrotondano il risultato e fanno sognare l’Italia.

