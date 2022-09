Era una partita fondamentale e il Settebello non ha sbagliato. Gli azzurri si aggiudicano la sfida con il Montenegro per 13-8 e chiudono a punteggio pieno il Girone A agli Europei di pallanuoto di Spalato: in terra croata la banda di Sandro Campagna agguanta dunque il pass diretto per i quarti di finale.

Il match più duro sulla carta di questa prima parte di manifestazione continentale si è ovviamente rivelato intensissimo e ricco di insidie. La squadra tricolore però, come ha insegnato nelle ultime uscite, non ha paura di nulla e di nessuno: qualità, fisico e tecnica per portare a casa senza grandi patemi la sfida e lanciarsi verso la fase ad eliminazione diretta.

Del Lungo e compagni torneranno in acqua il prossimo 6 settembre: l’avversaria sarà la vincente dell’ottavo tra Francia e Serbia.

Primo quarto nel quale le difese si esaltano: il Settebello passa in vantaggio con Vincenzo Dolce e quella del difensore tricolore è l’unica rete degli 8′ iniziali (da segnalare un rigore sbagliato da Di Somma). Nel secondo quarto il Montenegro alza la pressione: gli azzurri vanno a segno con Giacomo Cannella e Vincenzo Renzuto su rigore, ma i rivali si portano sul 3-3, prima della rete di Cannella in superiorità che vale il 4-3 a metà gara.

Un paio di botta e risposta ad inizio terzo quarto, con i montenegrini che reggono il passo azzurro fino al 5-5 (a segno Luca Marziali), poi arriva la tempesta tricolore: Dolce, due volte Di Fulvio, Damonte e Cannella trovano un break devastante che vale il +5 prima del quarto conclusivo. I montenegrini le provano tutte per avvicinarsi, ma ad interrompere la rimonta ci pensa Renzuto con una beduina strepitosa. C’è tempo ancora per Damonte e Dolce per arrotondare il risultato e far gioire la panchina.

