I primi segnali si erano visti ai Mondiali di Budapest, questa volta non si poteva sbagliare: l’Italia della pallanuoto al femminile dopo sei anni torna sul podio continentale. Agli Europei di Spalato meritatamente il Setterosa è di bronzo: battuta l’Olanda per 16-13.

Per qualche lungo minuto sembrava di rivivere l’incubo ungherese di qualche mese fa, quando nella manifestazione iridata le azzurre sono state battute nella finalina proprio dalle Orange. Questa volta però arriva la rivincita: in una partita clamorosa, ricca di ribaltamenti di fronte, arriva una meritatissima medaglia per la squadra di Carlo Silipo, condottiere eccezionale di questa compagine.

Primo quarto con continui ribaltamenti di fronte: sono gli attacchi a comandare, è 5-4 per l’Italia con le reti di Avegno (2), Picozzi, Giustini e Palmieri. Una Roberta Bianconi scatenata lancia le italiane nel secondo quarto, con Picozzi arriva addirittura il +3, ma da lì si spegne la luce dell’Italia che nel giro di 3′ si fa raggiungere sull’8-8 di metà gara.

Il terzo quarto è favorevole alle Orange: le azzurre infatti vanno sul 9-8 con Giustini, ma poi prendono un altro break pesante ritrovandosi sul 12-10 in svantaggio ad 8′ dal termine. Continui ribaltoni e, soprattutto, polemiche su polemiche nell’ultimo periodo. L’Italia si affida alle proprie stelle: Banchelli para tutto, Giustini è fenomenale in ogni zona della vasca e una Bianconi in giornata di grazia fa volare le azzurre sul 13-12. L’Olanda pareggia ancora, poi però la rete di Picozzi e, soprattutto, il rigore di Bianconi nell’ultimo minuto dopo un timeout chiamato erroneamente dalle neerlandesi fanno volare verso il successo le azzurre. Il timbro finale lo mette meritatamente Sofia Giustini a porta vuota allo scadere.

