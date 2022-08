Il torneo femminile degli Europei 2022 di pallanuoto, in corso a Spalato, in Croazia, è scattato oggi, sabato 27 agosto, in maniera molto morbida per l’Italia, che all’esordio nel Girone B della prima fase ha liquidato la Slovacchia con l’eloquente score di 26-1.

Nel primo quarto l’Italia impiega due minuti a sbloccare il risultato, ma la Slovacchia impatta dopo 11″: sarà l’unico gol subito in tutto il match dal Setterosa. Le azzurre tornano subito avanti con il rigore di Giustini, poi è tutto in discesa per la formazione di Carlo Silipo contro un avversario davvero modesto: il primo quarto si chiude sul 6-1.

La festa del gol prosegue per le azzurre nel secondo periodo, con l’Italia che va a segno praticamente ad ogni affondo, marcando otto volte per il 14-1. Silipo alterna i portieri e così ad inizio terza frazione entra in acqua Condorelli al posto di Banchelli, le azzurre alzano il piede dall’acceleratore ed arrivano agli ultimi otto minuti sul 18-1.

Nell’ultimo quarto le azzurre tornano a spingere e marcano di nuovo otto reti, sporcando però negli ultimi secondi la media, fin lì immacolata, in superiorità numerica: finisce 26-1. Tra le azzurre 5 gol per Palmieri, 3 a testa per Avegno, Giustini, Bianconi e Marletta, 2 a testa per Cocchiere, Bettini, Picozzi e Viacava, 1 per Tabani.

TABELLINO

Slovacchia-Italia 1-26

Slovacchia: Stehlikova, Kovacikova 1, Kurukova, Garancovska, Sedlakova, Kackova, Janov, Dubna, Kiernoszova, Petty, Dvoranova. All. Eschwig Hajits.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Cocchiere 2, Avegno 3, Giustini 3, Bettini 2, Picozzi 2, Bianconi 3, Palmieri 5, Marletta 3, Di Claudio, Viacava 2, Banchelli. All. Silipo.

Arbitri: Dutilh Dumas (Ned), Koryzna (Pol).

Note – Parziali: 1-6, 0-8, 0-4, 0-8. Uscita per limite di falli Kurukova (S) a 7’02” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Slovacchia 0/3 e Italia 3/4 + 2 rigori. In porta Sthelikova (S) e Banchelli (I). Dvoranova (S) e Condorelli (I) subentrano a Sthelikova e Banchelli ad inizio terzo tempo. In tribuna Cergol e Viacava. Slovacchia con 11 giocatrici a referto.

