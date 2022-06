Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono proseguiti oggi, giovedì 30 giugno, a Budapest, in Ungheria: Setterosa di Carlo Silipo, cede il passo agli USA per 6-14. L’Italia giocherà la finale per il bronzo sabato 2 luglio alle ore 14.30 contro la perdente di Ungheria-Paesi Bassi, squadre che si affronteranno questa sera. Le scelte dei tecnici vedono in porta Banchelli e Longan (quest’ultima sarà l’MVP). Nel primo quarto sono le difese a prevalere sugli attacchi: a sbloccare lo score è Haralabidis su penalty. Dopo 4’36” Fattal però raddoppia in superiorità numerica. L’Italia non si sblocca e gli USA scappano via: Gilchrist con una sciarpa perfetta sigla il 3-0. sono proseguitia Budapest, in nella prima semifinale il, cede il passo agliper 6-14.sabato 2 luglio alle ore 14.30 contro la, squadre che si affronteranno questa sera. Levedono in porta. Nelsono le difese a prevalere sugli attacchi: a sbloccare lo score è Haralabidis su penalty. Dopo 4’36” Fattal però raddoppia in superiorità numerica. L’Italia non si sblocca e gli USA scappano via: Gilchrist con una sciarpa perfetta sigla

Nella seconda frazione gli USA vanno ancora in gol su rigore, questa volta è Musselman a realizzare. Non si sblocca il Setterosa: Picozzi stampa un rigore sulla traversa, per il resto Longan è insuperabile. Arriva così il 5-0 di Neushul, poi è Avegno la prima azzurra ad andare in gol, ma Gilchrist firma il 6-1. Bianconi trova il 2-6 prima dell’intervallo lungo. Nel terzo tempo la sassata di Raney sorprende Banchelli, allora Silipo schiera Teani tra i pali. Fattal porta gli USA sul +6, poi Longan continua a sbarrare la strada alle azzurre. Steffens, capitano degli USA, sigla il 9-2, poi la beduina di Galardi vale il 3-9. Mammolito, però, firma subito il 10-3 con cui si entra negli ultimi otto minuti. L’ultimo parziale si apre ancora col gol da lontano di Raney. Avegno torna al gol a 5’09” dalla sirena, ma subito Prentice firma il gol del 12-4. A ruota arriva la rete di Neushul, ma subito le risponde Giustini. Espulse Palmieri e Mammolito, così Bianconi accorcia sul 6-13. Definitive per Giustini e Galardi, infine Haralabidis sigla il definitivo 14-6.

Ad

TABELLINO

Italia-USA 6-14

Italia: Teani L., Tabani C., Marletta C., Avegno S. 2, Queirolo E., Giustini S. 1, Picozzi D., Bianconi R. 2, Emmolo G., Palmieri V., Galardi G. 1, Viacava G., Banchelli C.. All. Silipo.

USA: Jhonson A., Musselman M. 1, Prentice T. 1, Fattal R. 3, Jhonson E., Steffens M. 2, Haralabidis S. 1, Neushul R. 1, Mammolito D., Gilchrist K. 2, Weber B., Raney J. 3, Longan A.. All. Krikorian.

Arbitri: Stavridis (GRE), Gomez Pordomingo (Esp).

Note – Parziali: 0-3, 2-3, 1-4, 3-4. Uscite per limite di falli Giustini (I) a 6’22 e Galardi (I) a 7’23 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/9 + un rigore e USA 7/10 +2 rigori. Espulse per reciproche scorrettezze Palmieri (I) e Mammolito (U) a 5’00 del quarto tempo. Picozzi (I) fallisce un rigore (traversa) a 2’41 del secondo tempo. In porta Banchelli (I) e Longan (U). Teani (I) subentra a Banchelli ad inizio terzo tempo.

