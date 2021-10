Attimi di follia a Roma, dove due passanti sono stati vittime di un incidente stradale nella zona del Foro Italico a causa di Sven Augusti, giocatore della Lazio Pallanuoto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, attorno alle 22 della sera di lunedì il croato vagava nudo in mezzo alla strada e una piccola utilitaria, nel tentativo di evitarlo, si è ribaltata.

I due passeggeri di 23 3 22 anni sono stati trasportati in ospedale in codice verde e in codice rosso, ma anche quello più grave non sarebbe in pericolo di vita. Secondo l ricstruzioni, avrebbe anche tentato di aggredire due carabinieri del Nucleo Radiomobile accorsi sul posto dopo l'incidente. Il giovane (ha anche lui 22 anni) era in evidente stato di alterazione ed è stato trasportato a sua volta in ospedale. Nel frattempo è stato denunciato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Augusti è arrivato a Roma la scorsa estate dal Primorje e in questo inizio di campionato ha realizzato una doppietta.

