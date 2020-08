Dal nostro partner OAsport.it

Ante Vukicevic, pallanuotista della Nazionale croata e del Marsiglia, è risultato positivo al Coronavirus, secondo quanto riferito da Waterpolo Development, e così tutta la selezione balcanica è stata posta in isolamento in attesa dei risultati di tutti i tamponi. A forte rischio la Coppa HEP, in programma a Sibenik, in Croazia, a fine agosto, alla quale avrebbero dovuto partecipare i padroni di casa, l’Italia, la Spagna ed il Montenegro.

Qualche giorno fa Sandro Campagna aveva già annunciato che il Settebello non avrebbe partecipato alla manifestazione: “Quasi certamente non andremo in Croazia, la federazione croata, con cui abbiamo ottimi rapporti, ci ha chiesto di attendere ancora qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva, ma considerata la situazione possiamo dire che al 99% non partiremo“.

Pallanuoto Pallanuoto, Matteo Aicardi positivo al coronavirus: ricoverato ad Albenga 16/07/2020 A 13:52

La Croazia ora rientra nei Paesi inseriti nell’elenco per i quali il Governo ha imposto l’obbligo del tampone al rientro. Prosegue il CT del Settebello: “Meglio non rischiare in vista della prossima stagione. A tal proposito, siamo in attesa dei protocolli che permetteranno di iniziare a giocare: restiamo ottimisti“.

roberto.santangelo@oasport.it

Pallanuoto Se ne va a 70 anni Mario Scotti Galletta, campione del mondo nel 1978 13/07/2020 A 12:59