Tutto molto facile, come da pronostico. Non doveva esserci storia tra Italia e Francia nei quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto al femminile e così è stato: il Setterosa si impone nettamente, per 17-7, e vola in semifinale. Nella prossima sfida le azzurre se la vedranno contro un avversario di alto livello: la vincente tra Stati Uniti e Spagna, con le campionesse olimpiche ovviamente favoritissime sia per il passaggio del turno, sia per la vittoria del torneo. In casa azzurra in ogni caso c'è soddisfazione per il traguardo raggiunto, che sta a significare sicuramente una ripartenza importante dopo un periodo da dimenticare che è culminato con l'esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo. Le vittorie con Ungheria e Francia danno una gran spinta sia per la manifestazione, che per il prossimo futuro a questa squadra che vuole lanciarsi verso i Giochi di Parigi 2024.

Primo quarto di assestamento nel quale le azzurre non sono riuscite ad allungare, nonostante le reti di Giustini e Marletta: è 3-2, con la Francia che resiste sul -1. Momentaneo pareggio delle transalpine ad inizio seconda frazione, poi lo strappo decisivo del Setterosa: Avegno e Giustini sono scatenate, due reti ciascuno e margine di +4 a metà gara. La Francia crolla fisicamente, le azzurre invece crescono: ritmo alto, tantissime controfughe e parziale di 6-1 che chiude praticamente il match. C’è spazio anche per Teani al posto di Banchelli in porta sul finale, l’ultimo quarto la tensione si abbassa, così come la velocità di gioco: il Setterosa arrotonda il risultato portando a segno anche Emmolo e Bianconi.

Italia-Francia 17-7

Italia: Teani L. , Tabani C. 2, Marletta C. 2, Avegno S. 3, Queirolo E. , Giustini S. 6, Picozzi D. 1, Bianconi R. 1, Emmolo G. 1, Palmieri V. , Galardi G. , Viacava G. 1, Banchelli C. . All. Silipo

Francia: Vidal C. , Millot E. 1, Fitaire G. , Bouloukbachi C. , Guillet L. 4, Benlekbir K. , Dhalluin J. , Battu A. , Vernoux E. 2, Bahia V. , Radosavljevic C. , Daule A. , Collas A. . All. Bugeaud

Arbitri: Painchaiud (CAN), Savinovic (CRO)

Parziali: 3-2 4-1 6-1 4-3 Spettatori 200 circa. Superiorita’ numeriche: Francia 0/5 +1 rigore , Italia 5/8. Teani in porta per l’Italia a 3.50 del terzo tempo.

