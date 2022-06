Italia-Canada, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2022 di pallanuoto, non verrà recuperato. Le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi nella giornata di ieri, ma positività al Covid-19 riscontrate tra le fila della formazione nordamericana. Si era parlato di un possibile recupero nella giornata odierna, ma i tamponi molecolari e rapidi effettuati dalla Task Force della Fina hanno riscontrato un aumento dei casi. , incontro valido per la fase a gironi dei. Le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi nella giornata di ieri, ma l’incontro era stato annullato a causa di treriscontrate tra le fila della formazione nordamericana., ma i tamponi molecolari e rapidi effettuati dalla Task Force della Fina hanno riscontrato un aumento dei casi.

Il Canada è stato così escluso dalla rassegna iridata. L’Italia non ha vinto l’incontro a tavolino e, contestualmente, è stata cancellata la vittoria che la Spagna aveva ottenuto nel match d’apertura (19-2). Italia e Spagna si contenderanno il primo posto nel gruppo C in occasione dello scontro diretto in programma domani (ore 18.00) a Budapest (Ungheria): il Settebello è obbligato a vincere per chiudere il girone al comando e accedere direttamente ai quarti di finale, senza dover passare dagli ottavi.

Un pareggio nello scontro diretto, infatti, premierebbe gli iberici in virtù della differenza reti ottenuta in occasione del successo contro il Sudafrica, terzo classificato nel raggruppamento: 28-2 per le Furie Rosse contro il 22-4 degli azzurri. I ragazzi di Alessandro Campagna hanno tutte le carte in regola per imporsi, i Campioni del Mondo in carica sconfissero proprio la Spagna nella memorabile finale di Gwangju.

