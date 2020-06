Oro Olimpico in tre edizioni consecutive dei Giochi Olimpici (Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008) e leggenda della Pro Recco: Benedek si è spento giovedì a 47 anni a causa di un male incurabile.

Il mondo della pallanuoto piange la scomparsa di uno dei suoi campioni più talentuosi ed umanamente amati, un autentico fuoriclasse capace di vincere tre medaglie d’oro e fare incetta di titoli con club e nazionale. Un male incurabile si è portato via Tibor Benedek, 47enne attaccante ungherese che in Italia ha vinto tutto con la calotta della Pro Recco e della Roma Nuoto. Benedek da mesi aveva ingaggiato una lotta con un cancro e la notizia dell’aggravamento delle condizioni circolava da settimane. Lascia moglie e tre figli.

Figlio di attori, Tibor sin da giovanissimo mostra una passione contagiosa per la pallanuoto abbinata a una feroce determinazione. Voleva essere il numero uno e sarà ricordato come uno dei mancini più letali della storia della Pallanuoto e uno dei più grandi di sempre. Sbarca in Italia nel 1996 a Roma (con cui vincerà uno scudetto nel 1999, battendo in finale il Posillipo) ma è con la Pro Recco che inanella successi e trofei vincendo in 8 stagioni praticamente tutto: nel suo palmares si contano quattro Champions League, sei Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Europee e una Lega Adriatica. Il fenomeno ungherese è stato anche capace di trascinare la propria nazionale al trionfo in tre rassegne a cinque cerchi consecutive (Olimpiadi di Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008.

Il ricordo della Pro Recco

"Tibor era un uomo straordinario anche fuori dall'acqua, un professionista umile e carismatico che ha dimostrato nei fatti la partecipazione e il coinvolgimento alla causa recchelina – ha commentato la società ligure sul proprio sito – Le più sentite condoglianze da parte di tutta la società a familiari e amici. Addio grande Tibor, hai scritto un pezzo della nostra storia: non ti dimenticheremo mai!".

