Una vera e propria formalità. Un incontro senza storia, sin dalla vigilia, nel quale non c'era bisogno di dare il massimo. Tante imprecisioni, tensione tutt’altro che alta, ma la vittoria è arrivata ed è stata, come previsto, nettissima. Il Setterosa batte, in quel di Trieste, Israele per 15-6 nei quarti di finale del torneo Preolimpico di pallanuoto femminile. Sabato l’appuntamento forse più importante della stagione: nella semifinale con l’Ungheria ci si gioca, infatti, l’ultimo pass a disposizione per i Giochi di Tokyo 2021.