La scelta è stata chiara, a dispetto di ciò che è accaduto nei match precedenti. Il Setterosa ha deciso sin da subito di voler dare il massimo, vincere , e non modificare a proprio piacimento le sorti del girone preliminare. Nel Preolimpico di Trieste, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile resta imbattuta, si impone sulla Slovacchia per 26-4 e si aggiudica il Gruppo A . Altro successo convincente per la banda di Paolo Zizza che domani sarà impegnata nei quarti di finale contro la perdente di Kazakistan-Israele e sabato se la vedrà nello scontro diretto per il pass a Cinque Cerchi con ogni probabilità contro l’ Ungheria .

Partenza convincente a spianare direttamente la strada alle azzurre. Primi due quarti dominati in lungo e in largo, con un parziale di 13-1: a segno per ben tre volte Arianna Garibotti, poi marcature anche per Aiello, Giustini, Queirolo, Palmieri, Chiappini, Tabani, Marletta e Bianconi. Una superiorità su tutti i campi per la squadra tricolore, che in porta ha schierato l’estremo difensore di riserva Sparano. Ritmo notevolmente calato negli ultimi due quarti, con le azzurre che in ogni caso hanno continuato a timbrare il cartellino. Parziali di 5-2 e 8-1 per le italiane, con la solita scatenata Valeria Palmieri dominante da centroboa, ed Elisa Queirolo che ha trovato una convincente cinquina.