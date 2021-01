Tanto equilibrio a Trieste, una partita durissima: tutto quello che ci si aspettava. La sfida tra Italia e Olanda, valida per il Girone A del Torneo Preolimpico di pallanuoto femminile, non è però decisiva per le sorti del raggruppamento: arriva infatti un pareggio per 7-7 che tiene aperta la situazione. Sarà la differenza reti a decretare la testa di serie numero uno del girone: fondamentali gli incontri delle azzurre con la Slovacchia e delle Orange con la Francia. In ogni caso performance più che discreta del Setterosa di Paolo Zizza contro una compagine tra le migliori a livello internazionale: netta iniezione di fiducia in vista del prosieguo della manifestazione, che assegna due pass per i Giochi di Tokyo.