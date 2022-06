Vincere non è mai facile, ripetersi, anno dopo anno, è ancor più difficile. La Pro Recco però fa un altro passo verso la leggenda: i liguri in quel di Belgrado si laureano nuovamente campioni d’Europa. Seconda Champions League vinta consecutivamente per la squadra italiana, decima della sua storia, terzo trofeo stagionale in un’annata praticamente perfetta che aveva già visto trionfarli in campionato e Coppa Italia.

Nell’ultimo emozionante atto in terra serba, con una piscina intera a fare il tifo contro, i recchelini sono riusciti ad imporsi per 17-16 dopo i tiri di rigore sui padroni di casa del Novi Beograd.

Partita durissima che ha visto un continuo botta e risposta, con tensione molto alta e giocate spettacolari. L’equilibrio è regnato sovrano nel primo quarto, terminato 4-4, poi il break dei padroni di casa a metà gara, 6-5 e vantaggio di una rete. Finale di partita emozionante: Pro Recco che per un attimo passa avanti, grazie a due rigori di Zalanki e Ivovic, ma poi viene rispedita sul -2. Jaksic incanta (sei reti e il 60% di realizzazioni), i serbi sembrano lanciati, ma prima Younger e poi Zalanki a 13” dalla fine riescono ad impattare.

Si va ai tiri di rigore: Del Lungo para su Mandic, Younger sbaglia, ma proprio l’MVP Jaksic non riesce a segnare. Il tiro decisivo è nelle mani di Zalanki che segna e fa esultare la Pro Recco.

