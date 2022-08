Era l’obiettivo di questa prima fase ed è stato centrato in maniera eccezionale. L’Italia batte la Spagna 12-9 nello scontro diretto del Girone B degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Spalato e, ufficiosamente (mancano ancora tre partite, con Francia, Serbia e Israele), si aggiudica il raggruppamento. Una vittoria che ha però un valore plurimo: vincere il girone significa volare ai quarti di finale (molto probabilmente con un’avversaria sulla carta abbordabile), ma soprattutto battere le vice campionesse del mondo iberiche in questo modo dà fiducia totale verso il prosieguo del torneo e verso i prossimi appuntamenti.

Partono forte le iberiche sfruttando una super Ortiz che trova due reti, poi però Valeria Palmieri e Claudia Marletta, entrambe con la superiorità numerica, trovano il pari. Il 3-2 arriva ancora con Ortiz che dà il +1 a fine primo quarto. Le iberiche si riportano sul doppio vantaggio con Nogue, ma da lì si accende il Setterosa: arrivano due bellissime reti con Giuditta Galardi (magnifica la beduina dal centro) e Silvia Avegno per il 4-4. Le reti consecutive sono ben cinque: in controfuga le azzurre fanno sognare e vanno a segno ancora con Marletta (super no-look) e con Sofia Giustini e Domitilla Picozzi. Le iberiche accorciano le distanze con Ruiz quasi allo scadere per il 7-5 a metà gara.

Ad inizio ripresa è Chiara Tabani a dar spettacolo: per lei una doppietta che fa salire le azzurre sul massimo vantaggio a +4. Segna anche Agnese Cocchiere, poi ancora Tabani per un 11-6 impressionante. Il match sembra già chiuso, ma l’Italia soffre: tre reti consecutive delle iberiche valgono il -2. A dare la certezza è il gol di Giustini a 2′ dal termine.

