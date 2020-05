Pallanuoto, sospesi definitivamente i campionati italiani: titoli non assegnati

Dal nostro partner OAsport.it

L’ANSA, anticipa la decisione della FIN, la Federazione Italiana Nuoto, che avrebbe deliberato lo stop definitivo ai campionati italiani di pallanuoto, per i quali non verranno dunque assegnati i titoli di Campione d’Italia. Nulla è stato ancora deciso circa i campionati giovanili, che potrebbero essere completati anche in piena estate.

Così la FIN all’ANSA: “Non e’ possibile una ripresa in tempi brevi dello svolgimento regolare delle attività a causa dell’emergenza Covid-19. La Federazione ha così disposto la conclusione di tutti i campionati nazionali di pallanuoto 2019-2020 di Serie A1, A2 e B, sia maschili che femminili. E ovviamente sono stati stabiliti la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia ed il blocco delle retrocessioni alle serie inferiori. Inoltre vengono bloccate le promozioni alle serie superiori prevedendo la ripartenza della prossima stagione secondo le formule della stagione appena dichiarata conclusa che prevedono per la serie A1, 14 e 10 squadre rispettivamente per il settore maschile e femminile“.

Fa sapere Paolo Barelli, presidente della FIN: “Nelle condizioni attuali non è possibile avere certezza dei tempi di pieno utilizzo degli impianti natatori. Sono molto dispiaciuto per questo stop inevitabile; mi auguro e spero che il prossimo campionato possa rappresentare il ritorno alla normalità e così onorare l’impegno degli atleti, tecnici e dirigenti di società che hanno dovuto vivere, insieme con tutto il Paese, questo momento tragico della nostra storia, non solo sportiva“.

