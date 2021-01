Serviva un’impresa in una partita nella quale le azzurre partivano da sfavorite. Non è arrivato però il successo e dunque una cocente delusione per questo 2021: il Setterosa non sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d’argento in carica a Cinque Cerchi non potrà difendere il proprio piazzamento: nella semifinale del Preolimpico di Trieste, che assegnava l’ultimo pass per il Giappone, la Nazionale italiana femminile di pallanuoto è uscita sconfitta per 13-10 con l’Ungheria.