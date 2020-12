41 anni e non sentirli. Neanche la lunghissima pausa per la pandemia è riuscita a fermare un intramontabile Stefano Tempesti. Il portierone dell’Ortigia si è ripresentato in acqua con una condizione invidiabile e ha trascinato la compagine siciliana allo storico passaggio del turno in Champions League. L'Albatross di Prato non si pone limiti per il futuro e non guarda assolutamente alla carta d’identità: c’è ancora spazio per altre imprese in una carriera impareggiabile. Lo abbiamo ascoltato in esclusiva per OA Sport.