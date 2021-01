La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo , un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di pallanuoto , con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

I tornei si disputeranno dal 24 luglio all'8 agosto al Tokyo Tatsumi International Swimming Center. Sono dodici le squadre al via nella competizione maschile, divise in due gironi da sei. Passano ai quarti le migliori quattro di ogni gruppo, sfidandosi poi nell'eliminazione diretta fino all'oro. Nel torneo femminile partecipano dieci squadre, divise in due gironi da cinque. Ai quarti le migliori quattro di ogni gruppo. Nella fase ad eliminazione diretta, in caso di parità ci saranno gli shootouts e non i supplementari.