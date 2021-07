Dopo l’incontro con la Grecia, terminato 6-6, nella terza giornata del torneo olimpico a Tokyo per la pallanuoto maschile c’è stato bisogno di un’altra grande rimonta per il Settebello. I campioni del mondo in carica questa volta sono riusciti a vincere: battuti per 12-11 gli Stati Uniti e agguantata ufficialmente la qualificazione ai quarti di finale. In vantaggio praticamente per tre quarti di partita gli statunitensi, con una partenza a rilento della banda di Sandro Campagna che si è trovata sotto addirittura 4-0. Poi è salita in cattedra la compattezza di squadra e la forza individuale di alcuni fenomeni del calibro di Francesco Di Fulvio: cinque reti per lui.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 La pallanuoto a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/03/2020 A 08:25

"Con Gli Usa abbiamo rimontato di squadra"

Le parole di Di Fulvio alla FIN: "Abbiamo sofferto la loro aggressività. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, soprattutto a livello fisico. Siamo riusciti a rimontare come squadra: ci siamo compattati in difesa, abbiamo sofferto in attacco e piano piano siamo rientrati. All’inizio eravamo inguardabili: stavamo ancora dormendo. Dobbiamo eliminare questi black-out”. Occhi puntati già verso il prosieguo del torneo: "Sappiamo qual è il nostro valore: abbiamo rispetto di tutti, ma non temiamo nessuno”.

SPORT EXPLAINER: Pallanuoto

Tokyo 2020 SETTEBELLO, RIMONTA DA URLO: 12-11 AGLI STATI UNITI UN GIORNO FA