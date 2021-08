Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallanuoto Italia - Serbia 11:09-12:39 Live

4-2 Serbia. Ha segnato Rasovic

Che occasione per l'Italia!

Di Fulvio sbaglia un facile gol da due metri, parata del portiere serbo

Espulso Figari

3-2 Serbia! Gol di Mandic

2-2 Italia!

Ancora Presciutti!

2-1 Serbia! Avvio scoppiettante

Dopo il controllo Var, gli arbitri confermano il nuovo vantaggio dei nostri avversari con la rete di Filipovic

1-1: pari Italia!

Presciutti sfrutta la superiorità numerica, impattiamo immediatamente

1-0 Serbia!

Subito gol di Rasovic, inizia in salita il quarto dell’Italia

11:20 - SI PARTE!

Il nostro avversario: la Serbia

L’Italia se la vedrà con i campioni in carica: la Serbia ha vinto l’oro a Rio 2016, battendo la Croazia in finale. Gli azzurri ottennero la medaglia di bronzo in quell’edizione, vincendo contro il Montenegro dopo aver perso 10-8 contro la Serbia. Questi quarti di finale saranno dunque il remake della semifinale di cinque anni fa. Dopo aver vinto l’argento a Londra 2012, il Settebello vuole giocarsi la possibilità di arrivare a medaglia per la terza edizione consecutiva dei Giochi Olimpici. Ma la Serbia sale sul podio da Pechino 2008: due bronzi e l’oro del 2016. Quarti di finale tra l’élite di questo sport: ci si gioca tanto, tantissimo.

Italia-Serbia: in palio la semifinale contro la Spagna

Il Settebello del ct Campagna cerca la qualificazione in semifinale contro la Spagna che ha battuto 12-8 gli Stati Uniti.

Il girone dell'Italia

L’Italia ha chiuso il proprio girone con tre vittorie (contro Sudafrica, Stati Uniti e Giappone) e due pareggi (contro Grecia e, appunto, Ungheria). Dall’altra parte la Serbia ha concluso posizionandosi al terzo posto nel gruppo B, perdendo una partita contro la Croazia nella rivincita della finale di Rio 2016.

