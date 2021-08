Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallanuoto Ungheria - Italia 02:49-04:19 Live

Ore 3.32

Si riparte. Italia che ricomincia in avanti. Serve una rimonta.

Ore 3.29 - Fine primo tempo

Fine del secondo quarto. A metá match Ungheria avanti di due reti. Italia che deve riorganizzarsi.

Ore 3.26 - Italia-Ungheria 2-4

Non bene l'Italia. Tripletta per Varga, lasciato libero di colpire da posizione centrale. Tiro imprendibile.

Ore 3.23

Time-out Italia. La squadra di Campagna fatica a liberarsi al tiro davanti. Non sfruttate due superioritá.

Ore 3.20

Italia due volte vicina al pareggio. Prima Echenique respinto, poi Luongo potente sulla traversa.

Ore 3.18 - Italia-Ungheria 2-3

Ancora Varga. Sempre lui. Grande inserimento e splendida conclusione dal lato sinistro. La palla rimbalza sull'acqua e beffa Del Lungo.

Ore 3.17 - Italia-Ungheria 2-2

Pareggia l'Italia. Aicardi. Grande assist di Echenique da destra, perfetto Aicardi in mezzo, rapidissimo nell'insaccare.

Ore 3.13

Termina il primo quarto. Ungheria avanti 2-1. Italia un po' troppo lenta e imprecisa davanti per ora.

Ore 3.10 - Italia-Ungheria 1-2

Varga. La stella magiara. Tira da distantissimo, potente, rubando il tempo a Del Lungo. Palo e gran bella rete. 1.38 alla fine del primo quarto.

Ore 3.08

Italia molto bene in fase difensiva. Un po' imprecisa davanti. Due buone chances sprecate da Di Fulvio. Nel secondo caso alza troppo la mira.

Ore 3.07 - Italia-Ungheria 1-1

Pareggia l'Italia, sfruttando la superioritá numerica. Ci pensa Echenique col mancino da posizione defilata. Imprendibile.

Ore 3.05 - Italia-Ungheria 0-1

Segna Jansik. Si gira bene in area l'ungherese, ma tira centralmente. Del Lungo non trattiene e la palla entra. Malino qui il portiere azzurro.

Ore 3.00

Partiti. Inizia il match. Grande attesa per questa sfida chiave.

Ore 2.50

Eccoci. L'Italia di Campagna sfida l'Ungheria nell'ultima partita del gruppo A. Per gli azzurri obiettivo primo posto: al momento nel girone Grecia e Italia prime con 7 punti (ma meglio gli ellenici per differenza reti), segue l'Ungheria a 6. Fondamentale arrivare davanti per gli accoppiamenti ai quarti di finale.

