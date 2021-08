Pallanuoto

OLIMPIADI, PALLANUOTO, SERBIA AL CARDIOPALMA: SPAGNA SCONFITTA 10-9, E' FINALE

TOKYO 2020 - Dopo aver inflitto una sconfitta dolorosa al Settebello, i serbi si confermano grandi campioni spuntandola per una sola lunghezza contro la Spagna in semifinale. Ora la Grecia nella finale per l'oro.

