Un ottimo pareggio per gli azzurri di Campagna, contro una squadra forte e competitiva come l'Ungheria. Un 5-5 che, cosí come accaduto con Stati Uniti e Grecia, ancora una volta mette in mostra la capacitá di reagire di questo Settebello, che si avvicina ai quarti di finale con grande fiducia. L'Italia chiude il girone A con 8 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi. La Nazionale azzurra chiude quindi in seconda posizione dietro alla Grecia. Ora ai quarti una tra Croazia, Serbia e Montenegro.

La cronaca del match

Ungheria che parte forte e si porta subito avanti con Jansik. L'Italia pareggia con Echenique, ma poi deve assistere allo show dell'eterno Denes Varga. La stella magiara segna tre reti di fila, intervallate solo dal centro di Aicardi. Gli azzurri chiudono il primo tempo sotto di due reti (2-4) e con diversi problemi offensivi, anche in azione di superioritá numerica. Negli ultimi due quarti arriva la reazione. Figlioli accorcia su rigore, poi Angyal timbra con un siluro da lontano il 5-3 ungherese. Nel finale ci pensano ancora Figlioli e poi Di Fulvio a riequilibrare il match. Sul 5-5 a pochi secondi dal termine Bodegas ha anche la chance per colpire e regalare la vittoria al Settebello, ma un grande Nagy respinge, salvando di fatto l'Ungheria.

Il tabellino di Ungheria-Italia 5-5

Ungheria: Nagy, Angyal 1, Manhercz, Zalanky, Vamos, Hosnyanszky, Pasztor, Jansik 1, Edrdelyi, Varga 3, Mezei, Harai. All Tamas Marcz

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo, Figlioli 2 (1 rig), Presciutti, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique 1, Figari, Bodegas, Aicardi 1, Dolce. All. Alessandro Camapagna

Arbitri Buch (Esp) e Voevodin (Rus)

Note: parziali 2-1, 2-1, 1-1, 0-2.

