Una buona prova contro un avversario tosto, solido e con un gran portiere. L'Italia di Campagna, dopo il convincente 21-2 all'esordio contro il Sudafrica, testa la sua forza contro la Grecia. E i segnali sono senz'altro positivi, e non tanto per il 6-6 finale, ma per lo spirito con cui il Settebello ha rimontato gli ellenici, capaci di portarsi sul 6-2 alla fine del terzo periodo. Con quattro reti nell'ultimo parziale l'Italia ha rimesso in paritá il match e ha conquistato un punto chiave verso la qualificazione ai quarti di finale.

La cronaca

Settebello subito avanti con Aicardi, ma rimontato dalla rete di Mourikis. Una rete per parte anche nel secondo quarto: prima Figlioli allarga per Echenique, tocca a Luongo, che beffa Zerdevas. Poi pareggia Panastasiou, che infila Del Lungo da fuori. Il 2-2, con annesso equilibrio, a fine primo tempo viene stravolto dallo straordinario terzo periodo della formazione ellenica. La Grecia segna quattro gol con Genidounias, Kapotsis, Argyropoulos e Vlachopoulos. Sembra finita, ma l'Italia trova la forza di rimontare nell'ultimo quarto. Aicardi segna ancora per la sua doppietta, poi ne segna due Figlioli (uno su rigore) e infine é Gonzalo Echenique a 1’09” dalla fine a timbrare il 6-6 finale.

Tokyo 2020 La pallanuoto a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/03/2020 A 08:25

Il Settebello tornerà ora in acqua giovedì alle 7 italiane per sfidare gli Usa, al comando del Gruppo A a punteggio pieno, nel terzo match del girone.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SETTEBELLO, CHE VITTORIA! SUDAFRICA SCHIANTATO

Tokyo 2020 Il Settebello torna in acqua, c'è l'ostacolo Grecia 17 ORE FA