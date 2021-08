Pallanuoto

OLIMPIADI TOKYO 2020, PALLANUOTO, ITALIA TRAVOLTA DALLA SERBIA: GLI HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - Dopo l'eliminazione dell'Italvolley femminile, anche la pallanuoto maschile si arrende davanti ai serbi campioni in carica in un quarto di finale a senso unico: 10 a 6 il punteggio finale. La Serbia affronterà la Spagna in semifinale

00:01:02, un' ora fa