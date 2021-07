Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallanuoto Italia - Giappone 00:00:00 Replica

12:30

Amici di Eurosport è tutto. Ora l'appuntamento è a lunedì 2 agosto, ore 3:00, per la sfida al'Ungheria.

12:30

FINISCE QUI! Italia batte Giappone 16-8. Grande prova degli azzurri!

12:28 16-8 GIAPPONE

Ancora Adachi, con l'ennesimo mancino preciso da fuori. Giapponesi che stanno onorando il match in questo ultimo periodo.

12:26 16-7 ITALIA, DOLCE

Anche il salernitano si aggiunge all'elenco dei marcatori. Rigore preciso ad incrociare.

12:24 15-7 GIAPPONE

Altro rigore ed altra realizzazione di Isuke, bravo a spiazzare Del Lungo.

12:22 15-6 ITALIA, LUONGO

Finta di scarico al centro e mancino chirurgico sul primo palo. Italia che dilaga.

12:20 14-6 GIAPPONE

Bravissimo Suzuki a beffare Aicardi e a realizzare immediatamente la propria doppietta personale.

12:18 14-5 ITALIA, VELOTTO

Questa volta l'azzurro opta per la conclusione personale e piazza col destro all'angolino.

12:16 13-5 GIAPPONE

Rigore realizzato dai nipponici, dopo un fallo ingenuo di Aicardi a centro area.

12:14 13-4 ITALIA, AICARDI

Sul velluto il centroboa azzurro, che da pochi passi è freddo sul facile tap-in. Match definitivamente chiuso.

12:12 12-4 ITALIA, ECHENIQUE

Contropiede magistrale dell'azzurro che ruba palla, si invola verso la porta e poi è freddo ad insaccare sotto l'incrocio.

12:10

TERMINA IL TERZO PERIODO. Mancano 8' al termine.

12:08 11-4 ITALIA

Dilagano gli azzurri, bravi a sfruttaare nuovamente le evidenti lacune difensive giapponesi.

12:06 10-4 ITALIA, FIGARI

Gran gestione dell'uomo in più di Velotto che pesca Figari sul secondo palo e gli regala un pallone comodissimo con cui realizzare la sua doppietta personale.

12:04 9-4 GIAPPONE

Contropiede micidiale dei giapponesi, concluso da Shida, bravo a beffare Del Lungo con un rasoterra imparabile.

12:02

TRAVERSA DI RENZUTO da pochi passi, Buona difesa centrale questa volta dei giapponesi.

12:00

Shida spara alto, non riuscendo a concretizzare una doppia superiorità per i suoi.

11:58 9-3 ITALIA

Destro di Luongo da fuori che gela la difesa nipponica. Grande approccio degli azzurri a questa ripresa.

11:56

TERMINA IL SECONDO PERIODO. Si va all'intervallo lungo sull'8-3.

11:54 8-3 GIAPPONE

Altro piccolo errore in marcatura di Figlioli, con Inaba che trova la rete da 10 metri. I giapponesi restano a -5.

11:52 8-2, ANCORA BODEGAS

Altra gran lettura di Dolce che trova il centroboa sulla sinistra. Tripletta per l'azzurro.

11:51 7-2 GIAPPONE

Destro fulmineo ad incrociare dalla destra. Del Lungo incolpevole.

11:49, 7-1 ITALIA, FIGARI

Lancio splendido di Di Fulvio, stop dell'esperto difensore azzurro e palla che viene spedita all'angolino.

11:47 6-1 ITALIA, RENZUTO

Implacabile dal dischetto l'azzurro, che ricaccia a cinque reti di distanza i nipponici.

11:45 5-1 GIAPPONE

Inaba smuove il punteggio dei giapponesi con un destro secco all'incrocio da fuori.

11:43

SI RIPARTE CON LA SECONDA FRAZIONE.

11:41

TERMINA IL PRIMO TEMPO. Italia impeccabile in questi primi 8' di gioco.

11:40 5-0 ITALIA, BODEGAS

Destro da un metro, a porta vuota, del centroboa, che realizza la sua seconda marcatura personale.

11:38

Altra ottima difesa degli azzurri, fino a qui impeccabili davanti a Del Lungo.

11:36 4-0 ITALIA, FIGLIOLI

Rigore magistrale di Figlioli che spara un missile all'incrocio dei pali. Italia ora con un vantaggio confortante.

11:34 3-0 ITALIA, DI FULVIO

Siluro dalla distanza del finalizzatore azzurro che riesce ad eludere il solito pressing asfissiante dei nipponici.

11:32

SBAGLIA UN RIGORE IL GIAPPONE. Graziato per la seconda volta Del Lungo.

11:30, 2-0 ITALIA, BODEGAS

Allungano gli azzurri con il centroboa di riserva. Troppo blanda la marcatura dei giapponesi in fase difensiva.

11:28 1-0 ITALIA, AICARDI

Il centroboa azzurro sblocca il match con un tap-in letale da pochi metri.

11:26

PALO GIAPPONE. Del Lungo controlla con lo sguardo. Molto bene in avvio i padroni di casa che sono tuttavia molto imprecisi sotto porta.

11:24

Pressing altissimo dei nipponici, che fanno del ritmo forsennato la loro arma più pericolosa.

11:21

CI SIAMO! Si parte con questa quarta gara olimpica per il Settebello.

11:15

5 minuti all'avvio del match tra Italia e Giappone. Ricordiamo che la classifica del Girone A vede Ungheria al comando con 6 punti in 4 partite giocate, Italia e Grecia seconde con 5 punti in 3 partite, USA quarti con 4 punti in altrettanti match e Giappone e Sudafrica in fondo al gruppo, ancora a zero punti.

