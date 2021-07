Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallanuoto Italia - Grecia 08:21-09:46 Live

09.27 - Italia-Grecia 6-6

Echenique! GOL! Non molla l'Italia e pareggia. Col mancino, da fuori, finta e palla all'angolino.

09.24 - Italia-Grecia 5-6

Aicardi! Doppietta. Che gol. Palla al centro, lotta, resiste e da posizione centrale non sbaglia. Due minuti al termine.

09.22

Meno di 4 minuti al termine. Grecia che prova a rimanere compatta, Italia che cerca nuove energie per rientrare.

09.19 - Italia-Grecia 4-6

Figlioli! Il capitano non sbaglia. Gran palla di Di Fulvio e zampata di Figlioli, che rianima il Settebello.

09.18

Italia piú pimpante ora, anche se stride lo 0 su 9 in superioritá numerica.

09.16 - Italia-Grecia 3-6

Accorcia l'Italia. Rigore perfetto di Figlioli. Bodegas se lo era procurato poco prima. Stavolta Zerdevas non puó nulla.

09.15

Inizia l'ultimo periodo. Otto minuti nei quali l'Italia deve trovare una rimonta molto complicata. Davvero solida la Grecia.

09.12

Termina un nefasto terzo quarto per l'Italia. Parziale di 4-0 e Grecia avanti 6-2 prima dell'ultimo periodo. Campagna sconsolato a bordo vasca.

09.09 - Italia-Grecia 2-6

Uscito dalla vasca il Settebello. Poker greco a tre minuti dalla termine del quarto. Vlachopoulos tira, trova il rimbalzo nell'acqua e segna la sesta rete greca.

09.07 - Italia-Grecia 2-5

Momento di sbando dell'Italia. Segna anche Argyropoulos, che punisce un Settebello sbilanciato e non ben messo difensivamente. 3-0 in questo terzo quarto.

09.06 - Italia-Grecia 2-4

Malissimo l'Italia in questa seconda parte di match. Tira da lontanissimo Kapotsis e sorprende Del Lungo. Doppio break ellenico.

09.04 - Italia-Grecia 2-3

Dopo tre superioritá sprecate dall'Italia, arriva il 3-2 greco. Genidounias non lascia scampo a Del Lungo.

08.58

Via al secondo tempo e quindi al terzo quarto. Italia ripartita in avanti. Ancora Zerdevas prodigioso su Figlioli. Che partita del portiere ellenico.

08.55

Termina il secondo periodo. Fine primo tempo. Renzuto e Aicardi vicini al terzo gol, ma 2-2 il punteggio per ora.

08.53 - Italia-Grecia 2-2

A 1.55 dalla fine del secondo quarto pareggia la Grecia. Segna con astuzia Papanastasiou. 2-2. Azzurri sorpresi con l'uomo in meno qui.

08.49 - Italia-Grecia 2-1

Stefano Luongo. Gol! Che gol. Figlioli allarga per Echenique, tocco a Luongo, che beffa Zerdevas. 2-1 Azzurro.

08.46

Palo di Argyropoulos. Si era liberato bene a sinistra l'attaccante greco. Settebello che fatica ora.

08.43

Inizia il secondo quarto. Italia che inizia a innervosirsi, perché Zerdevas é un muro. Altra parata superba su Echenique.

08.41 - Fine primo quarto

Show di Zerdevas, che pare tre volte di fila su Echenique, Figlioli e Bodegas. 1-1 al termine del primo quarto.

08.38 - Italia-Grecia 1-1

Grande parata di Del Lungo su Mourikis, ma poi la palla torna alla Grecia. Anche Mourikis, che stavolta non sbaglia. 1-1.

08.36

Difende molto bene l'Italia per ora. Grecia che non trova mai superioritá per andare al tiro.

08.33 - Italia-Grecia 1-0

Aicardi! Il numero 11 va subito a bersaglio. Viene liberato tutto solo e infila in diagonale. Dopo meno di 3 minuti é gia avanti la Nazionale italiana.

08.30 - Via al match!

Si comincia. Match subito fondamentale per gli azzurri della pallanuoto.

08.25

Tutto pronto a Tokyo. Il Settebello di Campagna gioca la seconda partita del gruppo A. Dopo il 21-2 all'esordio contro il Sudafrica, stavolta l'avversario é la Grecia. La formazione ellenica nella prima giornata ha sconfitto 10-9 l'Ungheria.

