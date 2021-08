Niente da fare. Il Settebello di Alessandro Campagna si ferma ai quarti di finale davanti allo strapotere della Serbia. Finisce 10-6 in un match mai in discussione. Quarta delusione in due giorni negli sport di squadra dopo Italbasket e pallavolo maschile e femminile. Sconfitta netta per gli uomini guidati da capitan Figlioli, con gli avversari in vantaggio 5-2 e 4-1 nei primi due periodi e poi in controllo della partita negli ultimi due. L’Italia maschile era l’unica Nazionale di pallanuoto presente a Tokyo: quella femminile aveva mancato la qualificazione.

La cronaca del match

Nel primo quarto gli attacchi sovrastano le difese: in due minuti e mezzo si vedono ben cinque reti. Presciutti per due volte riacciuffa i serbi, ma alla terza occasione il Settebello non replica ed i balcanici scappano via con le marcature di Rasovic e Dedovic che siglano il 2-5.

Nel secondo parziale la Serbia abbassa il ritmo, ma l’Italia si inceppa con l’uomo in più (fallita anche un tripla superiorità) e non riesce ad accorciare. Sono i balcanici a rompere il digiuno dopo 7 minuti senza reti: Mandic e Filipovic siglano il massimo vantaggio, Figari accorcia dopo 12′ senza reti, ma Prlainovic nell’ultimo minuto firma la doppietta che vale un pesantissimo 3-9 a metà gara.

Nel terzo tempo la Serbia inizia a giocare già col cronometro, arrivando ai 30″ sul possesso palla. Ai balcanici basta serrare le fila in difesa, con l’Italia che fa 1/6 in superiorità, il gol di Luongo dopo altri 7′ di digiuno vale il 4-9 ed è l’unico del parziale, dato che Del Lungo para anche un rigore.

L’ultimo quarto vede il primo gol a uomini pari dell’Italia, con Di Fulvio, ma Filipovic fa subito 5-10 spegnendo qualsiasi velleità di rimonta azzurra. Bodegas realizza il gol del 6-10, ma a fare festa alla sirena è la Serbia. A Rio 2016 in semifinale fu 8-10, oggi la Serbia vince ancora con merito. (OA Sport)

