Vittoria autorevole e mai in discussione per i ragazzi di Sandro Campagna, cinici nel battere 16-8 i padroni di casa del Giappone. Gli azzurri, diversamente da quanto visto con gli USA, hanno approcciato il match con grande determinazione, volando sul 5-0 a fine primo periodo. Dopo aver chiuso sull'8-3 la seconda frazione di gioco, gli azzurri hanno ulteriormente incrementato nel terzo periodo (3-1), concluso sull'11-4, per poi concedere altre quattro reti ai giapponesi nell'utima frazione.

Nonostante gli zero punti in classifica, i nipponici erano un avversario tutt'altro che semplice da affrontare, con i padroni di casa che hanno pressato gli azzurri in maniera asfissiante per tutto il match. Grande ritmo ed agonismo che non sono riusciti però a sopperire alle carenze tecniche e tattiche dei padroni di casa, evidenziate dalle super prestazioni dei nostri centri boa (Aicardi e Bodegas, entrambi da tripletta), molto spesso lasciati soli ed in grado di fare il bello ed il cattivo tempo a centro area.

Vincenzo Renzuto Iodice e Michael Bodegas, grande festa Italia! Credit Foto Getty Images

Per gli azzurri, dopo il 21-2 con il Sudafrica, il 6-6 con la Grecia e la rimonta con gli Usa (12-11), ora ci sarà l'esame Ungheria, nel match che chiuderà il nostro cammino nel girone A, lunedì 2 agosto alle ore 03:00. L'Italia è al momento al comando del girone, a 7 punti, con l'Ungheria staccata di un punto e la Grecia a quota 5 che, presumibilmente, dovrebbe raggiungerci dopo il match con il Sudafrica che chiuderà questa giornata di sfide.

Una condizione fisica che sta evidentemente crescendo, grande serietà ed un impetuoso approccio al match. La nazionale di Sandro Campagna continua a crescere e ci fa sperare per ciò che avverrà dai quarti in poi. Non ce lo dimentichiamo: siamo campioni del mondo in carica.

