Dopo la prima gara della Sardinia Cup 2021 di pallanuoto giocata ieri, con la netta vittoria della Croazia ai danni della Russia per 14-5, la partita di questa sera vedrà l’Italia sfidare proprio la Croazia nel match che probabilmente deciderà la vincitrice del triangolare.

La gara si disputerà alla piscina Terramaini di Cagliari ed inizierà alle ore 19.00, mentre domani, domenica 11, alle ore 12.00 il Settebello sfiderà la Russia nell’ultimo match del triangolare. A presentare le due sfide al sito federale è il CT del Settebello, Alessandro Campagna.

Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro: “Stiamo lavorando intensamente, sotto il profilo fisico, tattico e psicologico. Veniamo da due sconfitte in World League contro Stati Uniti in semifinale e Grecia in finale per il 3° posto, che seguono il doppio successo in amichevole al centro federale di Ostia contro il Montenegro, che poi ha vinto la World League, e contro gli ellenici nel girone della competizione. Risultati altalenanti, frutto della preparazione e dei carichi di lavoro. Cagliari ci ha accolto benissimo e in vasca daremo tutto per vincere“.

