Squadra che vince non si cambia, e così il CT Alessandro Campagna decide di affrontare le Olimpiadi di Tokyo con 12 dei 13 campioni del mondo: rispetto alla trionfale spedizione iridata del 2019 al posto di Edoardo Di Somma ci sarà Nicholas Presciutti. Resta da capire chi dei 13 sarà riserva in Giappone.

Avversarie degli azzurri nella prima fase a gironi a Tokyo, nel Gruppo A, saranno Ungheria (02 agosto, ore 03.00), Stati Uniti (29 luglio, ore 07.00), Sudafrica (25 luglio, ore 03.00), Grecia (27 luglio, ore 08.30) e Giappone (31 luglio, ore 11.20). Nel Gruppo B, invece, sono state inserite Spagna, Serbia, Australia, Kazakistan, Montenegro e Croazia. Passano le prime quattro di ogni girone, che si incroceranno ai quarti di finale.

Nello staff del commissario tecnico Alessandro Campagna ci saranno gli assistenti tecnici Amedeo Pomilio e Goran Volarevic, il team manager Alessandro Duspiva, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Giovanni Melchiorri, il fisioterapista Riccardo Cipolat, la psicologa Bruna Rossi e l’analista video Francesco Scannicchio. L’arbitro aggregato sarà Alessandro Severo.

CONVOCATI PALLANUOTO ITALIA OLIMPIADI

Squadra maschile (12 posti+1 riserva)

Matteo Aicardi (Esercito / Pro Recco)

Michael Bodegas (Club Natació Atlètic Barceloneta)

Marco Del Lungo (Esercito /AN Brescia)

Francesco Di Fulvio (Esercito / Pro Recco)

Vincenzo Dolce (AN Brescia)

Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco)

Niccolò Figari (Pro Recco)

Pietro Figlioli (Pro Recco)

Stefano Luongo (Pro Recco)

Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo)

Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco)

Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia)

Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco)

