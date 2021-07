Esordio sul velluto per l'Italia di Alessandro Campagna in questa Olimpiade di Tokyo 2020. Demolito il Sudafrica con un eloquente 21-2, che certifica la forza del gruppo azzurro e al tempo stesso la poca esperienza della giovane nazionale sudafricana. Dopo un primo quarto equilibrato (2-0 per l'Italia), la Nazionale ha preso il largo nel secondo parziale (chiuso 10-2), prima di dilagare nel terzo (17-2).

Ottimo stato di forma per la stella Francesco Di Fulvio, autore di cinque reti (bellissimo un pallonetto morbido nel secondo quarto), doppiette per Echenique, Aicardi, Velotto, Presciutti, Bodegas, Luongo e Figari, reti di Dolce e Renzuto. L'Italia, a prescindere da questo facile esordio, si candida tra le favorite per la conquista di una medaglia. Il prossimo appuntamento sará contro la Grecia il 27 luglio, secondo impegno in un girone che comprende anche Stati Uniti, Ungheria e Giappone.

Il tabellino di Sudafrica-Italia 2-21

Sud Africa: Madi, Card, Rezelman 1, Badenhorst, Laurenson, Stone 1, Evezard, Rodda, Margro, Mayman, Neill, Stewart. All. Paul Martin

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 5, Luongo 2, Presciutti 2, Velotto 2, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari 2, Bodegas 2, Aicardi 2, Dolce 1. All. Alessandro Campagna

Arbitri Salnichenko (KAZ) e Ivanoski (MNE)

Note: parziali 0-2, 2-8, 0-7, 0-4

