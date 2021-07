Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Pallanuoto Sudafrica - Italia 02:50-04:20 Live

3.53 - 18-2 Italia

Dopo diversi minuti a ritmo lento ecco la rete di Luongo a cinque minuti dal termine. 18-2 senza appello.

3.46 - 17-2 Italia, fine terzo quarto

La rete di Dolce chiude il terzo quarto. 17-2 Italia prima dell'ultimo periodo. Una goleada epica.

3.44 - 16-2 Italia

Trova la sua doppietta personale anche Figari. Sicuro col destro potente dai sette metri.

3.42 - 15-2 Italia

Italia senza sosta. Stavolta segna Luongo, ancora una volta liberato a tu per tu col portiere sudafricano.

3.39 - 14-2 Italia

E poi c'é anche il quattordicesimo gol. Lo segna Velotto, doppietta anche per lui. Poco piú di 3 minuti alla fine del terzo periodo.

3.38 - 13-2 Italia

Echenique a 5.34 dalla fine del terzo quarto mette a referto il tredicesimo gol azzurro.

3.36 - 12-2 Italia

Doppietta anche per Presciutti. Continua il monologo azzurro.

3.35 - 11-2 Italia

Segna ancora Bodegas, doppietta per lui. A 6.57 dalla fine del terzo quarto.

3.30 - Fine secondo quarto

Segna Stone, accorcia il Sudafrica. 10-2 per gli azzurri al termine del secondo quarto.

3.27 - 10-1 Italia

Trova la rete anche Aicardi, lasciato libero a un metro dalla porta sudafricana.

3.26 - 9-1, accorcia il Sudafrica

Rete della bandiera per il Sudafrica. La firma col mancino Rezelman. 9-1.

3.25 - 9-0 Italia

Arriva la firma di Presciutti. Percussione centrale, portiere spiazzato, nono gol dei nostri ragazzi.

3.22 - 8-0 Italia

Bodegas porta a otto le marcature azzurre. Serve il pallottoliere. Gara senza storia e mancano 3.28 alla fine del quarto.

3.20 - 7-0 Italia

Arriva anche la settima rete. La mette a segno Renzuto a 5.01 dalla fine del secondo quarto.

3.19 - 6-0 Italia

Tripletta di Di Fulvio. Ancora implacabile la stella azzurra. Goleada della Nazionale di Campagna.

03.18 - 5-0 Italia

Di Fulvio. A 5.54 dalla fine del quarto. Che classe. Pallonetto morbidissimo e quinto gol azzurro.

03.17 - 4-0 Italia

Echenique. Che bolide. Un siluro che sfiora il palo ed entra. Poker azzurro. Non c'é storia.

03.16 - 3-0 Italia

Ecco anche il tris. Conclusione potente col mancino di Figari da molto lontano. Niente da fare per il portiere sudafricano.

03.13 - Termine primo quarto

Finisce il primo quarto. Italia che non ha rischiato praticamente nulla in fase difensiva e che davanti ha colpito due volte, con Velotto e Di Fulvio. 2-0 per gli azzurri che stanno dominando fin qui.

03.08 - 2-0 Italia

Raddoppia subito la Nazionale di Campagna. Stavolta é Di Fulvio a trovare il diagonale vincente, che centra il palo ed entra. A 3.48 dal termine del quarto azzurri giá sopra di due reti.

03.05 - 1-0 Italia

Velotto! Prima rete azzurra. Conclusione potente dell'esterno italiano da destra ad incrociare. A 6.23 dal termine del primo quarto 1-0 Italia.

03.02

Inni Nazionali cantati. Squadre in vasca. Esordio abbastanza scontato per gli azzurri, nettamente avanti nel pronostico.

03.00 - Ci siamo

Prima partita dell'Italia di Alessandro Campagna in questa Olimpiade. Di fronte c'é il Sudafrica, prima avversaria in un girone che comprende anche Stati Uniti, Ungheria, Grecia e Giappone. Azzurri che partono tra i favoriti per la vittoria finale, dopo l'oro ai Mondiali 2019.

