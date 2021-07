L’esordio è stato soft, contro la squadra materasso della manifestazione, il Sudafrica. 21 gol fatti, due subiti, un successo nettissimo. Ora però torna in acqua il Settebello e si fa sul serio nel torneo di pallanuoto maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli azzurri se la vedranno domani, nella mattinata italiana, con la Grecia. Match già probabilmente decisivo per le sorti del Gruppo A questo tra la nazionale campione del mondo in carica e quella ellenica. I greci, infatti, non con poca sorpresa, sono in vetta al raggruppamento dopo la vittoria nel primo incontro con la corazzata ungherese.

Sarà già importante testarsi contro una squadra dal livello alto, dopo la sgambata con i sudafricani. L’intensità sarà sicuramente alta, visto che in palio ci sarà la leadership del girone, fondamentale per evitare un incrocio potenzialmente durissimo verso i quarti di finale. Quasi certamente tornerà in acqua Pietro Figlioli, tenuto a riposo nel match d’esordio: dovrebbe stare in tribuna il portiere di riserva Gianmarco Nicosia. L’Italia però si affiderà alla propria stella, che ha già brillato nella partita iniziale: Francesco Di Fulvio. Ultimo precedente recente con gli ellenici, in World League: sconfitta azzurra per 10-8 nella finalina. A livello olimpico, in quel di Rio successo per il Settebello nei quarti di finale con il risultato di 9-5.

Tokyo 2020 La pallanuoto a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/03/2020 A 08:25

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 SETTEBELLO, CHE VITTORIA! SUDAFRICA SCHIANTATO IERI A 05:06