A Budapest è il giorno della verità per l'Italia che affronta la Spagna nella finalissima dei Mondiali 2022 in corso di svolgimento nella capitale ungherese per una classicissima della pallanuoto mondiale. Il Settebello si presenta all'appuntamento con il morale alle stelle dopo lo splendido successo in semifinale per 11-10 contro la Grecia palla a due a partire delle 20:00 di questa domenica 3 luglio 2022, giornata storica per la nostra pallanuoto e il nostro sport a 360 gradi.