dei Mondiali 2022 di pallanuoto . Il Settebello ha sconfitto l’Ungheria per 11-10 , infliggendo una sonora lezione ai blasonati padroni di casa nella piscina di Budapest. La nostra Nazionale si è imposta in maniera schiacciante, operando il decisivo strappo tra la terza e la quarta frazione e meritandosi la possibilità di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. Gli azzurri torneranno in acqua tra un paio di giorni per fronteggiare la Grecia in un altro palpitante incontro che mette in palio il biglietto per l’atto conclusivo contro la vincente del confronto tra Croazia e Spagna. I Campioni del Mondo in carica sono entrati in zona medaglie sfoggiando un gioco di assoluto spessore tecnico e ora sono pronti per la contesa con la compagine ellenica che oggi ha avuto la meglio contro gli USA.