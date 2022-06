il Settebello compie l'autentica impresa di eliminare i padroni di casa dell'Ungheria ai quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto con il risultato di 11-10. Partiti sfavoriti nel "Classico" della pallanuoto, gli uomini del ct Campagna rincorrono nel primo quarto, ma dal secondo periodo prendono le misure passando in vantaggio e dominando fino agli ultimi minuti, nei quali difendono il risultato dal tentativo di ribalta della nazionale campione d'Europa, dal trovarsi sotto di tre a meno uno all'ultimo possesso. Due protagonisti su tutti della strepitosa vittoria: bomber Di Fulvio con quattro reti e saracinesca Del Lungo che si fa perdonare della cattiva prestazione Sotto la bolgia del pubblico magiarodei Mondiali di pallanuoto con il risultato di 11-10. Partiti sfavoriti nel "Classico" della pallanuoto, gli uomini del ct Campagna rincorrono nel primo quarto, ma dal secondo periodo prendono le misure passando in vantaggio e dominando fino agli ultimi minuti, nei quali difendono il risultato dal tentativo di ribalta della nazionale campione d'Europa, dal trovarsi sotto di tre a meno uno all'ultimo possesso. Due protagonisti su tutti della strepitosa vittoria: bombercon quattro reti e saracinescache si fa perdonare della cattiva prestazione contro la Spagna ai gironi . In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vincente 16-11 contro gli Stati Uniti.

La cronaca

Doppio botta e risposta nella prima metà del primo quarto: alla doppietta del centroboa Balasz Harai l’Italia risponde presente entrambe le volte. Ma l’Ungheria si riporta avanti con la leggenda Denes Varga. Fondelli trova la rete del terzo pareggio del Settebello, ma viene annullata per una trattenuta in attacco. Una seconda occasione viene sprecata a pochi secondi dalla fine in una situazione di doppia superiorità numerica.

Gli azzurri trovano il 3-3 con il fantastico tandem Echenique-Di Fulvio. Poco dopo la stessa calottina numero 2 si regala la doppietta personale e il primo vantaggio dell’Italia. Intanto il Settebello cresce in difesa – Del Lungo si fa nuovamente perdonare dal blackout contro la Spagna con due prodezze - e piazza il break: 5-3. Gli ungheresi non ci stanno a fare burtta figura davanti al proprio pubblico e si riportano in parità. È una battaglia estenuante su ogni possesso, le due difese sono inossidabili e soltanto una perla di Di Fulvio sblocca nuovamente gli equilibri: pallonetto che bacia la traversa interna a meno di dieci secondi dalla pausa e 6-5 Italia.

Anche il terzo parziale termina a favore della nazionale di Sandro Campagna e il match pare aver preso una piega a favore degli azzurri, dall’altra metà della piscina infatti sale il nervosismo e l’Ungheria si rivela troppo fallosa. Dopo un inizio di periodo caratterizzato dalla saracinesca di Del Lungo da una parte e dalle stoppate cestistiche della difesa magiara, il Settebello finalmente approfitta delle superiorità numeriche per trovare un paio di volte il doppio vantaggio.

Il missile di Echenique in avvio di ultimo quarto affossa gli ungheresi e vale un +3 tutto da gestire in trincea, sotto la bolgia del Alfred Hajos. L’Ungheria mette fretta, il ct Campagna predica calma e chiama un timeout per organizzare la resistenza. Ci pensa bomber Di Fulvio a dimenticare le tre espulsioni per tre falli gravi del Settebello negli ultimi otto minuti, con un gol pesantissimo arrivato subito dopo che i magiari accorciassero le distanze. L’ultima freccia di Echenique chiude definitivamente i discorsi, nonostante i padroni di casa non vogliano alzare bandiera bianca fino all’ultimo secondo, riaccorciando fino al -1 a diciotto secondi dall’ultima sirena. Un finale col brivido, ma il Settebello conquista la semifinale contro la Grecia e continua la rincorsa verso la difesa del titolo. L'altro match del torneo maschile sarà Spagna-Croazia.

Il tabellino

UNGHERIA-ITALIA 10-11 (parziali: 3-2; 5-6; 6-8)

Ungheria: Levai, Angyal, Manhercz 2, Pohl, Vamos 3, Mezei, Zalanki 1, Burian, Nagy, Varga 1, Jansik 1, Harai 2, Vogel. All. Marcz

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 4, Damonte, Iocchi Gratta, Fondelli, Cannella 1, Marziali, Echenique 2, Presciutti , Bruni 1, Di Somma 2, Dolce 1, Nicosia. All. Campagna

SETTEBELLO, GRANDE RIMONTA CON L'UNGHERIA

