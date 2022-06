Italia che doveva vincere per staccare la Spagna dopo non aver potuto giocare contro il Canada (Australia il prossimo 27 giugno (dalla parte del tabellone della Grecia). Altalena di emozioni nella gara finale del Gruppo C. Un vero e proprio spareggio per il primo posto, con l'che doveva vincere per staccare ladopo non aver potuto giocare contro il diversi positivi al covid nel gruppo-squadre dei canadesi ). La Nazionale di Campagna dopo aver chiuso sotto il primo parziale per 5-4, ha ribaltato tutto nel secondo con un gioco a tratti devastante. Ma a grandi giocate si alternavano anche dei black out che la Spagna ha saputo sfruttare a proprio favore fino al 14-12 che li porta a qualificarsi direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri dovranno invece passare dai playoff, contro l'il prossimo 27 giugno (dalla parte del tabellone della Grecia).

Cronaca

Non un grande inizio di gara per il Settebello, con la Spagna che va sul 3-0 dopo pochi minuti. Il ct Campagna, non contento, cambia portiere e qualche altro elemento, anche per dare la scossa. Di Fulvio, Di Somma, Bruni e Cannella sbloccano l'Italia che perde il primo parziale ma 'solo' per 5-4. Secondo quarto, invece, di tutt'altra fattura per il Settebello con Di Somma e Damonte sepurlativi. A segno anche Presciutti e Fondelli e a metà gara siamo avanti 10-8.

Nicosia, entrato al posto di De Lungo, neutralizza tutto alla Spagna, parando anche un rigore. Di Fulvio e Marziali, intanto, mantengono il +2 prima dell'ultimo quarto. Ma, negli ultimi 8 minuti, arriva il black out degli azzurri. Lo stesso atteggiamento dei primi 3', con l'Italia che viene trafitta da una tripletta di Granados nel giro di pochi secondi. Finisce 14-12, con il Settebello che passerà dagli spareggi.

Tabellino

Italia-Spagna 12-14

ITALIA: Del Lungo, Di Fulvio 2, Damonte 2, Iocchi Gratta, Fondelli 1, Cannella 1, Marziali 1, Echenique 0, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 3, Dolce 0, Nicosia 0. Ct: Sandro Campagna

SPAGNA: Aguirre, Munarriz Egana 2, Granados Ortega 3, Sanahuja 2, De Toro Dominguez 1, Larumbe Gonfaus 2, Famera 1, Cabanas Pegado 0, Tahull Compte 2, Perrone Rocha 0, Mallarach Guell 1, Bustos Sanchez 0, Lorrio 0. Ct: Martin Lozano

Arbitri: Margeta (Slovenia), Zwart (Paesi Bassi)

IL SETTEBELLO BATTE IL MONTENEGRO AI RIGORI: GLI HIGHLIGHTS IN 110"

