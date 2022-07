Le padrone di casa dell’Ungheria ci hanno provato, ma per la quarta volta consecutiva il titolo Mondiale per la pallanuoto femminile finisce nelle mani degli Stati Uniti. Una squadra che si conferma ancora una volta imbattibile, chiudendo il torneo con uno 0 nella colonna delle sconfitte.

La cronaca

Ad aprire le marcature ci ha pensato Greta Gurisatti per l’Ungheria. Il goal iniziale ha contribuito a creare una prima metà di partita estremamente equilibrata, chiusa sul punteggio di 4-3 per le atlete a stelle e strisce grazia alla segnatura di Margaret Steffens nell’ultimo minuto di gioco. Nella seconda metà del match gli Stati Uniti hanno dato subito la spallata decisiva. Le due reti di Ryann Neushul nei primi minuti del terzo quarto sono un colpo fortissimo alle speranze delle magiare. Il massimo vantaggio le statunitensi lo trovano sul’8-4 con la terza marcatura della solita Neushul. Nell’ultimo quarto le padrone di casa hanno tentato la disperata rimonta, riportandosi addirittura sul -1 con il goal di Rita Keszthelyi valido per l’8-7. Poi ci ha pensato Madeline Mussleman su rigore a chiudere definitivamente il match relegando le ungheresi all’argento e regalando alla propria nazionale l’ennesimo oro.

