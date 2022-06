Italia di Alessandro Campagna non scenderà in acqua per la seconda giornata del Gruppo C. Il Settebello avrebbe dovuto giocare contro il Canada per centrare la seconda vittoria consecutiva del proprio Mondiale e assicurarsi un posto alla fase successiva, ma la gara è stata annullata per la positività al covid di tre giocatori nelle fila dei nordamericani. I tre giocatori sono positivi asintomatici e sono stati isolati dalla squadra. Al momento, però, non è stata data la vittoria a tavolino per l'Italia perché la FINA sta valutando di far disputare comunque la gara, posticipandola di qualche giorno. Dopo la vittoria per 22-4 contro il Sudafrica nella gara inaugurale , l'di Alessandro Campagna non scenderà in acqua per la seconda giornata del Gruppo C. Ilavrebbe dovuto giocare contro ilper centrare la seconda vittoria consecutiva del proprio Mondiale e assicurarsi un posto alla fase successiva, ma la gara è stata annullata per lanelle fila dei nordamericani. I tre giocatori sono positivi asintomatici e sono stati isolati dalla squadra. Al momento, però,per l'Italia perché la FINA sta valutando di far disputare comunque la gara, posticipandola di qualche giorno.

Una missione comunque difficile visto che il 25 giugno l'Italia affronterà la Spagna nel match conclusivo del girone e il 27 giugno comincerà già la fase ad eliminazione diretta con i playoff (i quarti di disputeranno il 29 giugno). Difficile riuscire ad incastrare un nuovo match da qui al 27 giugno, se non costringendo l'Italia a giocare per più giorni consecutivi. Verrà comunque fatto un tentativo, a partire da ulteriori tamponi per la squadra canadese per capire se il team guidato da Giuseppe Porzio possa effettivamente continuare o meno il suo Mondiale.

