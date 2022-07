I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono proseguiti oggi, sabato 2 luglio, a Budapest, in Ungheria: nella finale per il terzo posto il Setterosa di Carlo Silipo cede il passo ai Paesi Bassi per 5-7. Le neerlandesi salgono sul gradino più basso del podio, l’Italia resta a secco.

Nel primo quarto neerlandesi avanti con Koolhaas in superiorità, ma a seguire prima Avegno pareggia in superiorità, poi Marletta dalla distanza sigla il 2-1. Nella seconda frazione c’è l’allungo dell’Italia, con Giustini che va in gol dapprima in superiorità e poi in parità numerica. Nel finale Joustra trova il gol del 4-2 con si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo Sevenich porta le neerlandesi sul -1, poi in situazione di doppia superiorità Van Der Sloot trova il gol del 4-4. Ammonito Silipo, ma lo score non cambia più. Nell’ultimo quarto Viacava subisce la definitiva e Van De Kraats concretizza la superiorità. Ten Broek trova il gol del 6-4, Sleeking chiude la sfida, poi Marletta fissa il punteggio sul 5-7.

Tabellino

Italia-Paesi Bassi 5-7

Italia: Teani, Tabani, Marletta, Avegno, Queirolo, Giustini, Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Galardi, Viacava, Banchelli. All.: Silipo.

Paesi Bassi: Aarts, Wolves, Sleeking, Van Der Sloot, Moolhuijzen, Van De Kraats, Rogge, Sevenich, Joustra, Koolhaas, Schaap, Ten Broek, Buis. All.: Doudesis.

Arbitri: Savinovic (Croazia), Stavridis (Grecia).

Note – Parziali: 2-1, 2-1, 0-2, 1-3. Spettatori 500 circa. Sup. num.: Italia 3/9, Olanda 6/11. Ammonito Silipo a 6’30” nel terzo tempo. Vicava uscita per limite di falli a 6’10” nel quarto tempo.

