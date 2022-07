A Budapest è un giorno memorabile per l'Italia che ha battuto la Grecia nella prima semifinale valida per i Mondiali 2022 in corso di svolgimento nella capitale ungherese. 11-10 il risultato finale di una partita elettrizzante, con gli azzurri sempre avanti a menare le danze e gli ellenici a rincorrere senza mai mollare un colpo, stoici come da loro dna.

Settebello per la settima volta in finale mondiale della sua storia, Grecia fuori a testa alta. Azzurri di mister Sandro Campagna all'ultimo atto in ogni caso con merito, con un punteggio che non rende pienamente l'idea della superiorità della squadra azzurra, che di certo avrebbe potuto archiviare la pratica prima del tempo, senza soffrire nel concitato finale. Ma tant'è, conta solo che in finale mondiale ci siamo noi!

È stata la partita del nostro portierone Del Lungo - partito non proprio alla stra grande ma poi rivelatosi una saracinesca nell'ultimo e decisivo periodo -, del leader tecnico Di Somma, della certezza Presciutti, di un letale Dolce e del ragazzo prodigio Iocchi Gratta; ma il plauso va a tutto il team, una macchina oramai oliatissima che ora si giocherà il titolo nella finalissima di Budapest, opposta alla Spagna e in programma domenica 3 luglio alle ore 20.00. Proveremo a centrare il quinto titolo mondiale, per perpetuare una storia e una tradizione bellissima...

TABELLINO

Italia-Grecia 11-10

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Damonte, Iocchi Gratta, Fondelli, Cannella, Marziali, Echenique, Presciutti, Bruni, Di Somma, Dolce V, Nicosia. All.: Campagna.

Grecia: Zerdevas, Genidounias, Skoumpakis, Kalogeropoulos, Fountoulis, Papanastasiou, Dervisis, Argyropoulos Kanakakis, Gouvis, Kakaris, Nikolaidis, Vlachopoulos, Tzortzatos. All.: Vlachos.

Arbitri: Goldenberg (Stati Uniti), Zwart (Paesi Bassi).

Note – Parziali: 4-2, 2-3, 1-1, 4-4. Spettatori 1000 circa. Superiorità numeriche: Italia 5/12, Grecia 6/16. In porta per la Grecia Tzortzatos. Ammonito Campagna a 5’04” del secondo tempo. Espulsioni definitive: Gouvis a 3’05” nel quarto tempo, Fountoulis a 7’00” nel quarto tempo, Dolce a 7’56” nel quarto tempo.

SETTEBELLO, GRANDE RIMONTA CON L'UNGHERIA

Le parole di Campagna

Il CT Sandro Campagna, alla settima finale mondiale della carriera (ne ha vinte quattro), ha commentato la partita ai microfoni della Rai:

“Loro sono una grandissima squadra, due generazioni che hanno vinto l’oro juniores formano l’ossatura con altri due-tre grandi giocatori. Abbiamo fatto una partita straordinaria, all’inizio non davamo ritmo e in accelerazione eravamo pesanti, poi abbiamo ingranato e abbiamo gestito. Del finale (convulso e concitato, n.d.r) è meglio che non parlo: potevamo gestirla con meno stress“.

