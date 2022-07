Domenica 3 luglio i Mondiali 2022 di pallanuoto termineranno con le finali: il Settebello di Alessandro Campagna ha battuto negli ottavi l’Australia con il netto punteggio di 17-6, ai quarti l’Ungheria padrona di casa con lo score di 11-10, ed oggi la Grecia in semifinale sempre per 11-10 . L’ultimo atto si giocherà. La finale dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live)..