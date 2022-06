I campioni in carica iniziano al meglio il proprio cammino nei Mondiali di pallanuoto 2022. In quel di Sopron (Ungheria) nessun patema, come previsto, per il Settebello: gli azzurri si impongono nettamente sul Sudafrica per 22-4. Rotto il ghiaccio: squadra di Campagna al comando del Gruppo C, ma l’attesa è ovviamente tutta per la sfida alla Spagna, che deciderà le sorti del raggruppamento.

Il primo quarto è stato l’unico con un minimo di suspance: i sudafricani provano a rispondere colpo su colpo alle offensive azzurre e chiudono a -2. Nella seconda frazione però arriva il parziale che chiude il match: un nettissimo 7-0 per Di Fulvio e compagni che bucano la difesa africana da ogni parte. L’Italia si diverte e ovviamente cerca di mandare a segno tutta la squadra (è mancato solamente il gol di Cannella). Da lì in poi inizia anche un po’ di show, con la banda tricolore che prova delle reti più scenografiche. La tensione è ovviamente calata, sul finale cambio in porta con l’ingresso di Nicosia al posto di Del Lungo. 8-1 il parziale nel terzo quarto, 3-1 nell’ultima frazione, top scorer è Andrea Fondelli con quattro reti, poco da dire per gli ultimi minuti di gara, senza la minima posta in palio.

Il tabellino

SUDAFRICA - ITALIA 4-22

Sudafrica: Madi , Badenhorst , Wheeler , Howard , Mayman , Olver 1, Laurenson , Tucker , Cronje 1, Stone , Roman 1, Swanepoel 1, Mfikili . All. Marlow

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 2, Damonte 2, Iocchi Gratta 2, Fondelli 4, Cannella , Marziali 2, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma 3, Dolce 3, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Matache (Rou), Jirathornwattana (Tha)

Parziali: 2-4 0-7 1-8 1-3

