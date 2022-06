Bentornato Setterosa. Erano ormai anni che aspettavamo una prestazione così, da parte di una squadra che nello scorso quadriennio ha impressionato (indimenticabile l’argento di Rio 2016). Oggi si è rivista la vera Italia: una performance eccezionale per battere in quel di Budapest, nella seconda giornata dei Mondiali di pallanuoto femminile, l’Ungheria padrona di casa per 10-9. Le azzurre ora hanno messo in cassaforte il primo posto nel Girone A (è certa la qualificazione ai quarti di finale e l’avversario (da attendere ovviamente i vari incroci) non dovrebbe essere una big. Erano ormai anni che aspettavamo una prestazione così, da parte di una squadra che nello scorso quadriennio ha impressionato (indimenticabile l’argento di Rio 2016).: una performance eccezionale per battere in quel di Budapest, nella seconda giornata dei Mondiali di pallanuoto femminile,Le azzurre ora hanno messo sono in vetta e l’ultima sfida sarà con la Cenerentola Colombia ) e, soprattutto, hanno davanti un tabellone ideale per sognare il podio. Con la leadership nel raggruppamento infattie l’avversario (da attendere ovviamente i vari incroci) non dovrebbe essere una

Con la leadership nel raggruppamento l'Italia è certa della qualificazione ai quarti di finale

Sin dal primo quarto si è capito l’andazzo della partita, con una serie assurda di espulsioni da entrambi i lati della vasca. Le magiare partono fortissimo sfruttando la spinta del pubblico e si portano rapidamente sul 3-1 (da segnalare un’indecisione di Banchelli, che poi si farà perdonare). Le azzurre però non ci stanno e con Picozzi, Viacava e Queirolo, sempre in sette contro sei, riescono a chiudere solamente sul -1. Nel secondo quarto è Silvia Avegno a trascinare le compagne con due reti ed a rispondere colpo su colpo all’Ungheria, che chiude a metà gara sul +1.

Dopo la sirena torna in acqua un Setterosa super, soprattutto in fase difensiva. Il parziale è strepitoso: un 3-1 con le firme di Galardi e Marletta (due volte) che porta le azzurre in vantaggio prima dell’ultimo quarto. Gli ultimi 8′ sono un capolavoro della squadra di Silipo: l’Ungheria trova il pareggio, il pubblico si infiamma, ma gli animi vengono spenti dall’uno-due formidabile timbrato Giustini e Tabani. Gli ultimi minuti sono sofferenza e voglia di far scorrere i secondi: le magiare accorciano le distanze, ma non c’è più nulla da fare.

Italia-Ungheria 10-9

Italia: Teani L. , Tabani C. 1, Marletta C. 2, Avegno S. 2, Queirolo E. 1, Giustini S. 1, Picozzi D. 1, Bianconi R. , Emmolo G. , Palmieri V. , Galardi G. 1, Viacava G. 1, Banchelli C. . All. Silipo.

Ungheria: Gangl E. , Szilagyi D. 2, Valyi V. 1, Gurisatti G. 1, Mate Z. , Parkes R. 3, Mahieu G. , Keszthelyi R. 1, Leimeter D. , Rybanska N. , Farago K. , Garda K. 1, Magyari A. . All. Biro.

Arbitri: MARGETA (SLO), CARNEY (AUS).



