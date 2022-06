Italia del ct Sandro Campagna non ha giocato la seconda giornata del Gruppo C, nello specifico la partita contro il Canada, Spagna e lunedì 27 scatterà già la fase ad eliminazione diretta. Come fare? Dipenderà tutto dalla presenza o meno di altri casi di positività... Ore calde in Ungheria per i Mondiali di pallanuoto. L'del ctnon ha giocato la seconda giornata del Gruppo C, nello specifico la partita contro il per la positività di tre canadesi al covid . La partita è stata annullata, ma non è scattata l'immediata assegnazione del match a tavolino per il Settebello. La Federazione, infatti, vuole che si disputino tutti i match nel caso ci siano le date utili per farlo, ma è comunque una corsa contro il tempo visto che sabato 25 l'Italia affronterà lae lunedì 27 scatterà già la fase ad eliminazione diretta. Come fare? Dipenderà tutto dalla presenza o meno di altri casi di positività...

Per ora la Federazione, quindi, ha lasciato in stand-by la cosa, azionando però ulteriori controlli sul gruppo squadra del Canada già a partire dalla serata di giovedì. Se non arriveranno altri casi di positività da qui a venerdì mattina, a quel punto la partita si recupererà venerdì 24. L'Italia, dal canto suo, ha dato semaforo verde nonostante questo voglia dire giocare per due giorni consecutivi. Gli azzurri scenderanno in acqua anche il 25 per chiudere il girone.

Le parole di Campagna

Ci dispiace non aver giocato questa sera. Adesso aspettiamo l’esito degli ulteriori accertamenti. Noi abbiamo dato la disponibilità, dopo aver parlato con la FINA, a recuperare il match contro il Canada venerdì. Giocare ci può fare solo bene, perché i ragazzi possono entrare in clima Mondiali e poi ci sarebbe la possibilità di batterli, qualora i canadesi dovessero rimanere nel torneo e quindi in corsa per il 3° posto, con uno scarto maggiore, rispetto a quanto fatto dalla Spagna

Grande sportività dunque da Campagna e dalla Federazione italiana, che vogliono cogliere anche l'occasione per battere il Canada con un margine tale da centrare il primo posto in classifica. Nel caso, invece, ci siano altri casi, il Canada sarebbe automaticamente escluso dal torneo.

