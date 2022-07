Matteo Piano e Luca Vettori insieme hanno raggiunto i migliori risultati dentro il campo. Ma non solo. “The Power of Sport” (brododibecchi”, la loro azienda di abbigliamento etico che offre lavoro in Africa. Una storia di successo, di profonda amicizia e di interesse verso il prossimo più bisognoso e l’ambiente.insieme hanno raggiunto i migliori risultati dentro il campo. Ma non solo. “The Power of Sport” ( in esclusiva sui canali e sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery ) ha scelto allora di approfondire la relazione quasi fraterna tra questi due personaggi che sono entrati di diritto nella storia della pallavolo italiana con la medaglia d'argento a Rio 2016 . Il tema principale della puntata non è però la carriera sportiva degli atleti bensì “”, la loro azienda di abbigliamento etico che offre lavoro in Africa.

"Abbiamo deciso di tentare e proporre un progetto insieme, che unisse l’Italia e l’Africa”, racconta Vettori, che poi aggiunge: “Allora abbiamo iniziato a produrre zaini, borse e asciugamani in Congo, a Goma, nella provincia del Kivu Nord. Abbiamo anche riciclato i tessuti di cera usati, questo cotone colorato di cui ci siamo innamorati, per fare delle t-shirt”.

Ma com’è avvenuto il contatto con il Congo? Lo racconta Piano:“Gli zii di Luca erano missionari e vissero per tanto tempo in Congo. Quindi, quando Luca mi ha proposto quest’idea, gli ho risposto: “Assolutamente sì! Facciamo qualcosa di utile, bello e creativo”".

Parte del progetto è consistito anche nella creazione di un laboratorio di beneficenza sempre in Congo. Con il supporto di Matteo e Luca, la gente del posto impara il mestiere del sarto e dopo il lavoro c’è sia spazio per l’educazione che per la pallavolo. Un’iniziativa molto bella, che fa onore ai due ragazzi dell’Italia, che avrebbero potuto decidere di dedicarsi soltanto alla loro disciplina, al loro primo lavoro e pensare a loro stessi. E i risultati sono già positivi, come racconta Piano: “Siamo giocatori di pallavolo e la gente ci conosce per questo ma noi siamo riusciti a sensibilizzare le persone di un altro ambiente, quelle dell’abbigliamento etico, insieme con il progetto in Congo. D’altro canto, ci sono tutti i missionari e gli operai che ora guardano la pallavolo, gente che non aveva mai seguito prima. Anche questo è una grande cosa”.

L’appuntamento con la puntata integrale di The Power of Sport è per questo mercoledì, 27 luglio, alle 19:30 su Eurosport 1. Questo 12°episodio, oltre alla storia di Matteo Piano e Luca Vettori, che potrete ascoltare per intero, vedrà anche altre pagine imperdibili raccontate nel nostro appuntamento settimanale, come la rivalità tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar e la vita della ciclista Lizzie Deignan, argento a Londra 2012, assente al Tour de France Femmes per maternità.

