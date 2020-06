Dal nostro partner OAsport.it

Sarà una stagione ricchissima di eventi per la pallavolo (Olimpiadi, Europei, World League e tutti gli impegni dei club), che attende di capire ancora quando ed in che modo riprendere. Lo sa bene il commissario tecnico della nazionale maschile, Gianlorenzo Blengini, che è stato intervista dal Corriere dello Sport: “Ci sono molte cose di cui dobbiamo tenere conto. La volontà di riprendere è condivisa, ma ci sono tanti problemi, primo fra tutti quello della responsabilità. Alcuni giocatori, i più giovani, hanno l’esigenza di lavorare per proseguire nel percorso di crescita sia dal punto fisico che tecnico in funzione di un’Olimpiade che è ancora lontana, ma che va comunque programmata appena possibile”.

Blengini e il suo staff stanno cercando di capire come gestire la preparazione per il gruppo azzurro: “Stiamo ragionando se si potrà seguire un programma altrimenti continueremo con l’online. L’obiettivo è fare il massimo di quello che la situazione ci permette. Avevamo preso in esame anche la possibilità di lavorare all’aperto, almeno all’inizio. Bisogna pensare a un processo progressivo”.

Pallavolo Il protocollo per gli allenamenti: si può giocare 6 contro 6, ma bisogna indossare la mascherina 04/06/2020 A 10:33

Il ct azzurro si sofferma anche sulla questione infortunati e sul loro recupero: “C’è la volontà di far lavorare gli atleti, che sono fermi da troppo tempo. Ci sono alcuni atleti che devono tornare in palestra per recuperare. Penso a Matteo Piano, che è fermo da otto mesi, a Nelli, che ha accusato molti problemi negli ultimi mesi o a Lavia che ha avuto problemi al ginocchio. Con alcuni c’è urgenza di lavorare da subito“.

Play Icon WATCH L'Italvolley maschile è a Tokyo 2020! Gli highlights della decisiva vittoria sulla Serbia 00:01:54

Ovviamente il grande obiettivo per la stagione che viene è l’Olimpiade di Tokyo, che non è troppo lontana per Blengini:

L’Olimpiade che è stata spostata di un anno si deve cominciare a preparare da subito. Prima si riesce a rientrare nella normalità, meglio è per tutti

Zaytsev e Nelli giocheranno in Russia il prossimo anno. Una scelta che comunque non disturba il ct azzurro: “L’unico problema potrebbe esserci se non giocassero con continuità oppure se giocassero con continuità in un campionato di livello basso. Non è certo il caso di Ivan e Gabriele che vanno a giocare in due club importanti e in un campionato molto impegnativo. Sarà solo più difficile parlare con loro".

Play Icon WATCH Dalla Champions League all'oro olimpico, lo strepitoso viaggio nella pallavolo di Bruninho 00:02:34

Pallavolo Zaytsev è un giocatore del Kuzbass Kemerovo, ora è ufficiale: lo Zar vola in Russia 01/06/2020 A 13:14