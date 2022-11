Pallavolo

Highlights: Itas Trentino - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 3-1

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Uno spaziale Alessandro Michieletto (21 punti con 4 ace) trascina l'Itas Trentino al successo 3-1 contro lo ZAKSA nel big match della terza giornata europea. Per i gialloblù, alla sfida numero 200 in competizioni CEV, ci sono anche i 10 punti nel 4° set dell'inossidabile Matey Kaziyski. Allo ZAKSA non bastano i 21 di Lukasz Kaczmarek.

00:05:00, un' ora fa